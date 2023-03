Le projet de loi immigration abandonné à cause de la crise provoquée par la réforme des retraites ?

Son homologue du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, a, lui aussi, critiqué sur Public Sénat "un texte 'en même temps'". "C'était un texte censé à la fois plaire à la droite, plaire à la gauche, finalement ça ne plaisait à personne parce que, en ce qui me concerne, je conserve un certain nombre de principes qui sont indivisibles et que ce n'est pas en coupant le salami en tranches qu'on le rend plus digeste. Donc si la copie est mauvaise, qu'ils la reprennent", a déclaré le député des Landes.

Face à ce rejet, le gouvernement éviterait aussi un nouveau revers au Parlement, après avoir échoué à trouver une majorité sur la réforme des retraites.