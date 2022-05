Damien Abad, un ministre en accusation

Quant à Damien Abad, lourdement handicapé, il conteste les faits : "Je suis contraint aujourd’hui de préciser que, dans ma situation, l’acte sexuel ne peut survenir qu’avec l’assistance et la bienveillance de ma partenaire. Que sans le consentement et la participation pleine et entière de l’autre, rien n’est possible". Le 16 mai dernier, l'Observatoire des violences sexuelles en politique, créée dans la foulée du mouvement MeToo, est contacté par l'une des victimes présumées. Jusque-là, les partis politiques ont gardé le silence, à l'exception de la Première ministre qui s'est exprimée sur le sujet ce matin.