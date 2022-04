Débat : comment les candidats se sont-ils préparés ?

Pour Emmanuel Macron, selon son entourage, il n'y a pas de débat factice pour roder ses arguments. Au programme du président-candidat, des séances de révision et de bachotage. En 2017, il avait facilement emporté le duel. Ce soir, la tache sera plus difficile selon Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Les deux candidats se retrouveront seuls, face-à-face, pendant plus de 02h30. Mais au-delà de la confrontation, c'est l'ensemble des Français qu'ils devront convaincre.