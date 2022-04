Débat du second tour : dette, industrie, école... Qui a dit vrai entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Marine Le Pen en a fait un argument phare de sa campagne : si elle est élue, elle aura régulièrement recours au référendum pour décider des orientations politiques du pays. Et la candidate du RN l'assure, il est possible de le faire pour modifier la Constitution. Emmanuel Macron lui a répondu avec assurance qu'une réforme constitutionnelle devrait obligatoirement passer par le Parlement.

À qui se fier sur le sujet ? Il y a quelques jours, TF1info sollicitait Sophie de Cacqueray, maîtresse de conférences en droit public à l’université d’Aix-Marseille et codirectrice des études parlementaires et législatives. Elle rappelle que la procédure habituelle pour faire évoluer la Constitution "est décrite par l'article 89 de cette même Constitution". Le texte met en avant le fait que la version remaniée est soumise "au Parlement convoqué en Congrès", et que "le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés". Il est toutefois envisageable, comme le souhaite Marine Le Pen, de solliciter le peuple directement.

Pour autant, cela ne signifie pas qu'il est possible de "zapper" une consultation des députés et sénateurs. L'article 89, toujours lui, prévoit que "le projet ou la proposition de révision doit être [...] voté par les deux assemblées en termes identiques" au préalable. Avant d'être présenté aux citoyens, un nouveau texte ne pourrait, en théorie, pas faire l'économie d'un passage devant l'Assemblée nationale et le Sénat.