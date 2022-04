VIDÉO - Débat du second tour : Le Pen accuse Macron de vouloir mettre des éoliennes en mer partout "sauf en face du Touquet"

Sur le volet énergétique, les deux finalistes présentent des programmes aux antipodes quant aux énergies renouvelables, en particulier sur l'éolien. Lors du débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen s'en est prise au projet d'Emmanuel Macron de construire "50 parcs éoliens en mer d'ici 2050". "Quand on fait de l'éolien en mer, on crée de l'emploi", a fait valoir le président-candidat, affirmant qu'il s'assure de "concerter avec les pêcheurs et l'ensemble des usages".