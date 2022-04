VIDÉO - Marine Le Pen sur les importations de gaz russe : "On ne peut pas se faire hara-kiri"

"Permettez-moi d'abord d'exprimer ma compassion absolue avec le peuple ukrainien. L'agression dont l'Ukraine a été victime n'est pas admissible. Les efforts que vous avez déployés, Monsieur Macron, méritent d'être soutenus. L'aide humanitaire à l'Ukraine, oui bien sûr, financière, oui bien sûr, militaire, oui bien sûr". Lors du débat du second tour, Marine Le Pen a accordé un satisfecit à Emmanuel Macron sur sa gestion de la crise ukrainienne.

La candidate du Rassemblement national s'est dite également d'accord sur la ligne adoptée par la France entre la solidarité et la co-belligérance, et sur les sanctions décidées par l'UE. Un bémol toutefois : "La seule sanction avec laquelle je suis en désaccord, c'est le blocage de l'importation du gaz et du pétrole russes (...) qui ne va pas avoir d'impact en Russie et qui va faire du mal au peuple français".