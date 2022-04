VIDÉO - Débat du second tour : Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen de "dépendre du pouvoir russe"

"Dès qu’il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. (...) Vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet les intérêts de la France parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe", a conclu le président-candidat, qui savait son adversaire en position de faiblesse sur ce sujet. "Monsieur Macron, c'est faux et c'est assez malhonnête", a rétorqué Marine Le Pen. "Je suis une femme absolument et totalement libre."

La candidate avait été reçue en grande pompe par Vladimir Poutine pendant la campagne de 2017 et son parti continue de rembourser un prêt de 9 millions d'euros auprès d'un créancier lié à d'anciens militaires russes. "C'est long à rembourser et nous remboursons sous le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne", qui "est extrêmement sévère et rigoureuse", a précisé la députée.