Débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen : qu'en avez-vous pensé ?

Un meilleur débat qu'en 2017, c'est le sentiment commun des Messins que nous avons rencontré ce jeudi matin, et qui étaient devant leur télé mercredi soir. Pour le reste, les avis diffèrent. Pour certains, c'est le président sortant qui a convaincu grâce à ses cinq ans d'expérience. "Emmanuel Macron, je pense qu'il a gagné le débat. Effectivement, parce qu'il avait des choix un peu plus simples et plus construits sur certaines réponses" ; "Entre la guerre en Ukraine, le Covid et toutes ces manifestations, ce n'est pas le moment de changer de président", lancent-ils.