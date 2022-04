Débat : les attentes des Français

Nicolas choisira ce soir entre les deux candidats. Il est agriculteur et son père Bernard est retraité. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils voteront pour celui qui promettra d'augmenter leur pouvoir d'achat. Dans ce village de 500 habitants dans la Somme, Marine Le Pen est en tête, comme en 2017. Cependant, l'abstention est dix fois plus qu'il y a cinq ans. Dans ce cas, comment convaincre les électeurs ?