Débat de l'entre-deux-tours Macron-Le Pen : les ultimes préparatifs

On est dans les tout derniers préparatifs avec les réglages sons, et les réglages lumières. Les présentateurs du débat, Gilles Bouleau et Léa Salamé, seront positionnés sur le côté du plateau. Les candidats auront chacun leur table : Emmanuel Macron sera à gauche et Marine Le Pen à droite, à 2,50 mètres de distance. Au centre, un chronomètre décomptera le temps de parole de chacun des deux candidats.