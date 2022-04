VIDÉO - Débat Macron-Le Pen : quel rôle a joué le langage corporel ?

"À travers la mobilité de ses gestes, il était énormément dans le concret, et dans l'explication", analyse Olga Ciesco. "Le fait qu'il soit plus nonchalant, ça semblait dire qu'il ne jouait pas sur le même plan qu'elle", ajoute-t-elle, précisant : "J'ai l'impression qu'il a fait un débat comme s'il était face à une personne qui n'était pas là vraiment pour être présidente, mais qui était là pour un peu le challenger, et qu'il était au-dessus de la mêlée, comme si elle était pas à son niveau".

Cette attitude a par ailleurs été renforcée par des petites remarques visant Marine Le Pen durant le débat. "Oh aïe aïe, mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible", lâche-t-il ainsi au bout d'une heure de débat (voir vidéo ci-dessous). À d'autres occasions, il la reprend, n'hésitant pas à la couper en baissant la voix. "Le fait de baisser la voix, ça oblige automatiquement les gens à écouter davantage. Donc ça remet la personne qui parle en posture de sachant, d'expert, de prof, de dominant, qui parle doucement, et les autres écoutent", continue l'experte en communication non verbale.