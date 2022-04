VIDÉO - Débat Macron-Le Pen : sur l'école, un échange musclé confrontant deux visions opposées

Ce sont deux visions bien différentes qui se sont opposées lors du débat de l'entre-deux-tours. Avec difficulté, les présentateurs du débat Léa Salamé et Gilles Bouleau ont interrogé les candidats à l'Élysée sur leur projet concernant l'éducation. Tandis qu'Emmanuel Macron a exposé sa volonté de donner plus de liberté pédagogique aux établissements, Marine Le Pen a demandé plus d'autorité au sein des écoles.