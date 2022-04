Débat Macron-Le Pen : ultimes préparatifs avant le moment décisif

Les micros sont ajustés. Les doublures ont pris place. Les répétitions ont commencé dans le studio qui accueillera le débat. C'est dans ce cadre disposant de 23 caméras et d'un plateau circulaire qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen débattront mercredi soir. Assis chacun à leur bureau, ils seront l'un en face de l'autre, à deux mètres et demi de distance. Et par souci d'égalité, la place de chacun, l'ordre des prises de parole, tout a été tiré au sort ce mardi matin.