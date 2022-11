Débat pour la présidence LR : Aurélien Pradié affirme ses différences face à Éric Ciotti et Bruno Retailleau

Dès le premier thème abordé, la guerre en Ukraine, il a pris ses distances avec la position de ses adversaires vis-à-vis de l'Otan. Éric Ciotti, qui ne souhaite "ni suivisme des États-Unis, ni suivisme du bloc de l'est", et Bruno Retailleau qui estime que "la France, trop souvent s'aligne sur notre allié et ami américain", partagent tous les deux la vision du général de Gaulle et un certain non-atlantisme. Or Aurélien Pradié souhaite rester dans le commandement intégré de l'Otan. "Nous ne pouvons pas mener cette guerre-là sans être dans l'Otan. (...) cela ne signifie pas s'aligner avec les Américains", a assuré le député du Lot.

Le secrétaire général des Républicains se démarque également sur les retraites. Il est le seul à ne pas souhaiter un report de l'âge légal de départ. Bruno Retailleau est pour un report à 64 ans, et Éric Ciotti propose un système hybride, à la carte, où les Français choisiraient ce qui leur convient le mieux entre un âge de départ à 65 ans et l'allongement de la durée de cotisation de 43 à 45 ans. Mais Aurélien Pradié est contre un recul de l'âge légal de départ et plaide pour une réforme basée sur les annuités. Des trois, il est aussi celui qui ne voterait pas la réforme d'Emmanuel Macron. "Je ne ferai pas la courte échelle à Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, c'est peut-être le moment de ne pas servir la soupe à Emmanuel Macron", a-t-il affirmé.