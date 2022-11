VIDÉO - Débat pour la présidence LR : Aurélien Pradié veut la mise en place de l'uniforme à l'université

De son côté, son adversaire Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a dit "douter de l'application des tenues uniformes à l'université" mais estimé qu'"à l'école on peut en avoir" et que "dans les services publics, il faut être absolument intransigeant" sur les signes ostentatoires religieux.

Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, s'est prononcé quant à lui en faveur de l'uniforme jusqu'au lycée, mais a dit ne pas être "certain que pour un adulte à l'université ce soit admis". "On aurait quelques mouvements de réaction dans les amphis, et on a suffisamment de tensions comme ça", a-t-il plaidé, tout en voulant mettre des "garde-fous" contre le port du voile à l'université.