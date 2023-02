Députées RN intimidées : accusée à demi-mot, la Nupes dément

Plus tard, l'ex-présidente du parti a sous-entendu que le piège venait des rangs mêmes de l'Assemblée nationale. "Je crains, hélas, que ce soit un coup interne à cette assemblée car il faut quand même bien connaître la procédure pour savoir que si un seul député signataire est absent alors la motion référendaire tombe et ne peut plus être discutée et votée", a constaté Marine Le Pen, ajoutant toutefois : "Je n'accuse personne, je constate que c'est une méthode absolument abjecte". Et qui d'autre que la Nupes pourrait être visée par l'ancienne candidate à la présidentielle ?

Plus tard dans la soirée, le chef du RN Jordan Bardella a, lui aussi, laissé entendre que ces intimidations pourraient venir de l'alliance de gauche. "Je ne veux pas accuser l'extrême gauche et la Nupes sans preuve, mais on voit bien que les techniques de zadistes de l'extrême gauche pour empêcher le Rassemblement national de soumettre ce texte à référendum est en réalité un aveu de complicité entre une grande partie de l'hémicycle à gauche et la Nupes", a-t-il déclaré sur BFMTV. "Je pense que la Nupes est en train de nuire au débat démocratique et participe d'une violence sociale qui décrédibilise l'opposition à ce texte de loi." Il en veut aussi pour preuve qu'une députée de la majorité, la présidente de la commission des Affaires sociales, Fadila Khattabi, a, elle aussi, reçu des menaces visant ses enfants.