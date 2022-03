"Il n'y a pas de saluts nazis dans mes meetings" : le moment le plus tendu du débat Pécresse-Zemmour

Tendu dès les premières secondes, le débat entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour a été émaillé d'accusations mutuelles, notamment lors d'un passage particulièrement virulent au cours duquel la candidate de la droite a pointé les proximités présumées de l'ancien polémiste (voir la vidéo en tête de cet article).

Tout est parti d'un débat sur la sécurité, au cours duquel Valérie Pécresse défendait, comme Eric Zemmour, le renforcement de la légitime défense pour les policiers. "Je suis de droite", assure-t-elle, à l'appui de son argumentaire. Face aux piques de son adversaire, l'accusant d'être "du centre", l'ancienne ministre attaque frontalement Eric Zemmour. "Moi, je suis de droite, il n'y a pas de salut nazi dans mes meetings", lâche-t-elle, faisant référence au geste explicite d'un participant filmé lors du dernier meeting organisé par le candidat, le 7 mars à Toulon.

"Moi non plus", rétorque Eric Zemmour, "on l'a viré tout de suite". L'équipe du candidat avait en effet assuré peu après que ce "participant inconnu" avait été évacué du meeting.