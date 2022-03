"Madame 20h02", "président impuissant"... Les 5 moments forts du débat Pécresse-Zemmour sur TF1-LCI

Un débat inédit et particulièrement musclé. Ce jeudi, à un mois du premier tour, TF1 et LCI proposaient un "face-à-face" entre la candidate des Républicains Valérie Pécresse, et celui de Reconquête! Éric Zemmour. Les deux prétendants à l'Élysée n'ont pas mâché leurs mots pour attaquer leur adversaire et se replacer dans la course au second tour. Retour sur les séquences fortes de cet affrontement.