Réforme des retraites : un député LFI traite Olivier Dussopt d'"imposteur" et d'"assassin", avant de s'excuser

"Je redonne les chiffres parce que vous avez menti encore une fois, et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas", a déclaré Aurélien Saintoul à propos des "morts au travail". Olivier Dussopt avait déclaré un peu plus tôt qu'il y avait "650 décès par an au travail, un chiffre relativement stable. Chaque mort est un mort de trop".

"En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail, en 2018 562, en 2019 il y en a eu 733, et je ne compte pas les accidents de la route", lui a donc répondu Aurélien Saintoul. "Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc, vous ne pouvez pas arriver et me dire que la suppression des CHSCT [Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, supprimé en 2020, ndlr] n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veufs, veuves en plus. Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin", a-t-il conclu, sous les huées de l'hémicycle.