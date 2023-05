VIDÉO - "Décivilisation" : polémique autour du mot employé par Emmanuel Macron

"Soit le président de la République est en réalité dépourvu d'intelligence du verbe, d'inhibition républicaine et de réflexion sur les mots qu'il emploie. Soit le président de la République sait ce qu'il fait en reprenant les thèmes et les termes de l'extrême droite", a fustigé sur le réseau social le député Nupes des Yvelines et membre de Génération⋅s, Benjamin Lucas.

"On est malheureusement habitué aux provocations de sa part. C'est une de plus, mais moi ça me désespère de plus en plus", a déploré sur LCI la secrétaire nationale d'EELV, Marine Tondelier. "On voit qu'on est dans un moment où la société se fracture et où lui en tant que président de la République doit être dans un rôle d'apaisement. Il est garant de la cohésion des institutions de ce pays, de la société. Donc il ne peut pas faire ça, il ne peut pas rajouter de l'huile sur le feu et être dans la surenchère. Ce n'est pas son rôle de président de la République. Ça ne doit être d'ailleurs le rôle d'aucun responsable politique."