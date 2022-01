Défections au Rassemblement national : "Ceux qui veulent partir, qu'ils partent maintenant", lance Marine Le Pen

Les défections, les ambiguïtés... Marine Le Pen n'en peut plus. En déplacement ce samedi à Madrid où elle rencontre ses alliés européens, la candidate à la présidentielle s'est montrée agacée et directe. Elle a fustigé les transfuges et ceux qui seraient sur le point de céder aux sirènes de Reconquête, s'engouffrant dans la brèche ouverte par les eurodéputés Jérôme Rivière et Gilbert Collard, désormais ralliés à Eric Zemmour.