En cas de rejet de la réforme des retraites par les députés, les scénarios possibles

En cas de vote contre des députés, la Première ministre Elisabeth Borne pourrait également en tirer des conséquences personnelles et remettre sa démission. Depuis son arrivée à Matignon en mai dernier, la cheffe du gouvernement défend une méthode basée sur la concertation pour bâtir des "compromis" et des "majorités de projet", même si elle a déjà eu recours dix fois au 49.3 sur les textes budgétaires. Un rejet de la réforme qu'elle défend ardemment depuis des mois déclencherait immédiatement des spéculations sur son maintien à la tête du gouvernement, et sur un remaniement plus important.