Démocratie : les femmes votent depuis 80 ans

Près d'un demi-siècle après les Australiennes, 25 ans après les Américaines et les Allemandes, les femmes françaises ont obtenu le droit de vote le 21 avril 1944. Très en retard sur le sujet, notre pays s'est-il rattrapé depuis ?

Marie, centenaire, n'a jamais raté un seul un scrutin. Assiduité sans faille, depuis son premier vote et celui de toutes les Françaises à l'époque. Malgré les mobilisations et contrairement aux autres pays, les Françaises n'ont pas obtenu le droit de vote dès la fin de la Première Guerre mondiale. Il a fallu attendre 1944, il y a 80 ans, jour pour jour, pour que le général de Gaulle signe une ordonnance depuis Alger et corrige une injustice : "Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes".

Premier rendez-vous avec les urnes, un an plus tard, en 1945 pour les élections municipales. Depuis rien n'a changé ou presque. C'est devenu une habitude. "C'est normal que j'aie le droit de vote. Ça me paraît évident" ; "On peut dire merci à ces femmes de l'époque", témoignent quelques femmes.

Il n'empêche, à la dernière élection présidentielle, six abstentionnistes sur dix étaient des femmes. Le plus souvent, ce sont des jeunes à qui Ginette et Jacqueline, 74 ans de carte d'électeur, ont voulu s'adresser.

TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Dupont, S. Boujaama