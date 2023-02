Députés RN victimes de "messages d'intimidation" : Olivier Faure dénonce des "moyens odieux"

Interrogé sur les faux messages reçus par des députées RN pour leur faire quitter l'hémicycle et empêcher le vote de la motion référendaire de leur parti, Olivier Faure a condamné "des moyens odieux" ce mardi matin sur LCI.

"Je condamne celles et ceux qui peuvent avoir eu ces gestes-là. On ne joue pas, y compris avec ce type de fakes qui sont extrêmement angoissants pour ceux qui les reçoivent", a-t-il déclaré. "La démocratie, ce n'est pas ça non plus", a-t-il ajouté.