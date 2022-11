VIDÉO - Dérapage à l'Assemblée : "Même s'il parlait du bateau, ses propos sont racistes"

"Hier, j'étais dans une colère froide. J'aurais voulu que cet événement n'existe pas. (...) Je suis député de la Nation et ce genre de propos ne peut pas avoir lieu dans un hémicycle, et nulle part en France", a-t-il rappelé, avant de souligner : "Je suis Français, point barre. Je suis né en France, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) et on m'interpelle sur une QAG (question au gouvernement, ndlr) qui a une valeur importante, parce qu'on parle de vies humaines." Et l'élu LFI de dénoncer des propos "racistes, abjects et violents". "Ses propos, même s'il parlait du bateau (de migrants), sont racistes", a poursuivi Carlos Martens Bilongo.