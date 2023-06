Des sénateurs veulent interdire l'importation de produits issus du travail forcé des Ouïghours

Cette proposition de résolution n'a pas valeur de loi, mais si elle est votée, les sénateurs enverront un message fort. Ils inviteront "l’Union européenne à renforcer les sanctions contre les auteurs de ces crimes et contre les complices de ces atrocités" et "le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à (...) mettre en place un nouvel instrument commercial" "visant à interdire l’importation de produits fabriqués en recourant au travail forcé et issus, même en partie, (...) sauf si les entreprises concernées peuvent prouver hors de tout doute que leur production n’implique pas de travail forcé". Aussi, il sera demandé au gouvernement français de "plaider au niveau européen en faveur de cet instrument commercial visant à interdire l’importation de produits issus, en tout ou en partie, du travail forcé de la population ouïghoure".