Dette publique : le plan du gouvernement pour trouver de nouvelles économies

Emmanuel Macron a enchaîné les réunions mercredi soir à l’Élysée sur le dérapage du déficit public qui menace la crédibilité de la France sur les marchés. L’occasion de remettre sur la table certaines pistes déjà avancées par l’exécutif, notamment pour freiner les dépenses d’assurance chômage. Le JT de TF1 fait le point.

Où trouver des milliards d'euros d'économies ? Le dérapage du déficit public menace la crédibilité de la France sur les marchés. L’Insee rendra son verdict le 26 mars, mais le gouvernement le redoute. Emmanuel Macron, en quête d'inspiration, a convié mercredi soir les chefs des partis et groupes parlementaires qui composent sa majorité, pour un long dîner aux allures de réunion de crise. "Je ne crois pas à la fatalité, j'attends que vous me fassiez des propositions concrètes", a-t-il annoncé. Après le dîner, un participant nous confie que "les objectifs seront difficiles à atteindre".

L'objectif est d'identifier 20 milliards d'euros d'économie pour l'année 2025. Le gouvernement a déjà des pistes. Il a donné son feu vert pour durcir les règles de l’assurance chômage. Il pourrait décider de couper dans le budget des collectivités territoriales.

Certains députés veulent voir les plus riches contribuer davantage

En revanche, Emmanuel Macron exclut d'augmenter les impôts. Une ligne rouge partagée par sa majorité, même si certains députés veulent voir les plus riches contribuer davantage. "Les recettes nouvelles peuvent se trouver peut-être dans la répartition de l'impôt pour une contribution plus juste des uns et des autres, c'est bien pour la justice sociale", répond Erwan Balanant, député Modem du Finistère dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. "Il ne faut pas s'interdire non plus de porter à l'échelle européenne une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui ont réalisé de très larges profits durant cette période que nous avons traversée", ajoute de son côté Nadia Hai, députée Renaissance dans les Yvelines.

Dans l'espoir de redresser les finances publiques, le gouvernement a déjà annoncé dix milliards d'euros d'économies dans les dépenses de l'État avec un coup de rabot sur le dispositif MaPrimeRénov' ou encore sur la formation professionnelle.