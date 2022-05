VIDÉO - Deuxième femme Première ministre, Borne dédie sa nomination "à toutes les petites filles"

La nouvelle cheffe du gouvernement, qui a également évoqué les grands chantiers du début de ce quinquennat, dont "le défi écologique sur lequel il faut agir plus vite et plus fort", a rappelé à sa manière qu'elle était le deuxième femme nommée à cette fonction depuis Edith Cresson il y a 30 ans.

"Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson", a-t-elle confié, dédiant sa nomination "à toutes les petites filles en leur disant 'allez au bout de vos rêves'. Rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société".