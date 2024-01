"Dire la vérité, agir sans attendre" : quel Premier ministre sera Gabriel Attal ?

Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, ce mardi 9 janvier, en remplacement d'Elisabeth Borne. Sur le perron de Matignon il a esquissé sa méthode, "poser des diagnostics clairs, sans jamais mentir aux Français et mettre en place des actions fortes". Il la mettra au service des objectifs suivants : "garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français".

"Dire la vérité, agir sans attendre, voilà ce que sera mon action à la tête du gouvernement de la France", a déclaré le nouveau Premier ministre Gabriel Attal ce mardi sur le perron de Matignon dans son discours de passation aux côtés d'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron a fait le choix "de l'audace et du mouvement", mais aussi de la jeunesse, de la fidélité et du macronisme originel pour incarner le "nouveau cap" qu'il souhaite donner à son quinquennat. Pour remplir sa mission, Gabriel Attal a prévenu qu'il ne se détournerait pas de sa "méthode" : "poser des diagnostics clairs, sans jamais mentir aux Français et mettre en place des actions fortes, concrètes, sans tabous".

Une méthode au service de quelles ambitions ? "J'aurai un objectif : garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français", a assuré le plus jeune Premier ministre de la Vᵉ République. "Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social, c'est agir pour la solidarité entre les Français, c'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre et de la sécurité un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, (...) c'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration, c'est garantir l'avenir de notre planète", a énuméré celui qui fera aussi de l'éducation "la mère de nos batailles". Il veut aussi poursuivre la transformation de l'économie en récompensant le travail ou simplifiant la vie des entreprises.

"Mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération" de Macron

Avant son premier discours en tant que Premier ministre, sa feuille de route a été dessinée par le président dans un message publié sur X après l'officialisation de sa nomination. "Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace", a écrit le chef de l'État. Gabriel Attal devra mener un gouvernement placé sous le signe du "réarmement" vanté par le chef de l'État lors de ses vœux du Nouvel An : "réarmement industriel, économique, européen" mais aussi "civique", autour notamment du vaste chantier de l'école que Gabriel Attal a porté depuis l'été au ministère de l'Éducation nationale.

L'ex-socialiste sera chargé du bon déroulé des futurs projets de loi importants à l'agenda de l'exécutif – la fin de vie ou de nouvelles réformes économiques. Emmanuel Macron compte aussi sur lui pour mener la bataille des européennes prévue en juin prochain, il l'estime le mieux placé pour combattre Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement national, et éviter à la majorité présidentielle des résultats malheureux.

Gabriel Attal a également bien compris qu'il aurait à composer avec un Parlement difficile, le camp présidentiel ne bénéficiant pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. "À la majorité, je dis ma reconnaissance et ma promesse de toujours rester l'un des leurs", "aux oppositions je dis que nous avons en commun le destin de notre Nation, que nous ne serons évidemment pas d'accord sur tout, que nous nous opposerons, mais je fais la promesse de toujours les écouter, toujours les respecter", a assuré Gabriel Attal ce mardi.