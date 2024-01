Pouvoir d'achat, autorité, santé… Ce que Gabriel Attal a promis aux Français

Devant les députés, Gabriel Attal a fait de nombreuses annonces sur le pouvoir d'achat, l'école, le système de santé lors de son discours de politique générale. Le 20H de TF1 présente les principales mesures.

À la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Gabriel Attal a d'abord voulu parler de pouvoir d'achat. "On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proche du SMIC toute leur carrière. Il faut désmicardiser la France", a lancé le chef du gouvernement. Pas d'augmentation du SMIC donc, mais Gabriel Attal promet à l'avenir de meilleures évolutions de salaire.

Quant au RSA déjà conditionné à 15 heures d'activité par semaine dans certains départements, il sera généralisé partout en France à partir de 2025. "Moi, je suis tout à fait pour. Je pense que tout le monde doit contribuer à l'effort", nous dit une passante.

Responsabiliser les jeunes

Autres engagements du Premier ministre dans son discours : garantir l'autorité de l'État. Gabriel Attal veut être ferme avec les trafiquants de drogue qui verront leur avoir gelé, mais aussi avec les plus jeunes. "Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer des peines de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général", a affirmé le Premier ministre.

En réponse aux violences urbaines de l'été dernier, Gabriel Attal annonce aussi la création de travaux d'intérêt général pour les parents de délinquants. "Ces gens-là doivent surveiller leurs enfants. Ils doivent être responsabilisés aussi", confie un homme à notre micro. "Je suis complètement défavorable à ça. Je pense qu'il vaut mieux un système qui accompagne les parents et les enfants qui auraient des difficultés, plutôt que de les réprimander", dénonce une passante dans la vidéo en tête de cet article. Dispositif cher au nouveau Premier ministre, le Service national universel (SNU) sera généralisé en 2026.

Gabriel Attal s'est aussi engagé à renforcer le service public, en particulier dans la santé en allant chercher du personnel à l'étranger, mais aussi en responsabilisant les Français. Si vous n'honorez pas votre rendez-vous chez le médecin, vous payerez quand même. "Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution. Tout ça, c'est des pansements", déplore une femme à notre micro.

Autres annonces, les infirmières pourront désormais accéder directement en troisième année de médecine. Les infirmières scolaires verront leur salaire augmenter et bénéficieront dans les prochains mois d'une prime de 800 euros.