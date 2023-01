Emmanuel Macron dévoile le futur de l'armée française ce vendredi

L'objectif de ce projet est de lancer les base d'une refonte des armées. Pour cela, il devrait continuer dans la lancée de la précédente LPM, et son enveloppe de 295 milliards d'euros, qui avait mis fin à des années de coupes budgétaires dans les armées. "On passe d'une logique de réparation à une logique de transformation. On doit pouvoir être plus efficace et performant", souligne l'Élysée. "On doit tous mener une introspection à la lumière de l'Ukraine", insiste-t-il.