VIDÉO - Dissensions à gauche : la Nupes au bord de la crise de nerfs ?

Le Parti communiste mène la fronde anti-Nupes. Et cela a le don d'agacer son fondateur, Jean-Luc Mélenchon. "Ce qui compte toujours, ce sont les grands courants de fonds qui embrasent des millions de gens, et non pas quelques personnes entre trois bureaux", avait-il rétorqué.

Les tensions étaient déjà perceptibles lors des débats à l'Assemblée nationale. L'attitude de la France insoumise a été très critiquée, mais c'est surtout en Ariège que les divisions se sont exacerbées dimanche dernier. Lors de la Législative partielle, la candidate Nupes avait été battue par une dissidente socialiste. Le front anti-Nupes se renforce donc, avec en première ligne du côté socialiste, la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, Bernard Cazeneuve et François Hollande.