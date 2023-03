DOCUMENT TF1 | Retraites : dans une lettre aux syndicats, Macron dit ne pas sous-estimer le "mécontentement des Français"

"Je ne sous-estime pas le mécontentement dont vous vous faites le porte-parole comme les angoisses exprimées par de nombreux Français inquiets de ne jamais avoir de retraite", ajoute Emmanuel Macron. "Je vous redis mon attachement à tracer ensemble des perspectives (…) et à dessiner les grands axes des réformes qui sont indispensables pour construite une Nation plus forte, plus juste et plus résiliente."