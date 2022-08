Droit de vote aux étrangers : la majorité fracturée

La proposition de Sacha Houlié d'un droit de vote aux municipaux pour tous les étrangers a suscité un tollé. C'est Gérald Darmanin qui a été le premier à réagir. Il a d'ailleurs personnellement appelé Sacha Houlié pour lui dire qu'il s'opposait à cette mesure. Dans le même temps, la droite et l'extrême droite ont aussi saisi l'occasion pour se déchaîner sur les plateaux et les réseaux sociaux. Ce fut notamment le cas d'Eric Ciotti et de Jordan Bardella.