E. Macron parle à 20H : l’analyse de Jérôme Fourquet

"Aujourd'hui, des candidats du RN, au deuxième tour, ont des chances de victoire qui s'apparente à celle de partis classiques. Avant, ils avaient un tir de barrage hyper meurtrier, puisque toutes les autres forces politiques se coalisaient pour les faire perdre. Ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui", explique Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d'entreprise de l'Ifop. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.