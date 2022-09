VIDÉO - "La rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes conditions" malgré "les tensions", assure Véran

Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a également souligné qu'une "attention particulière" serait "portée aux élèves vulnérables" tout au long de l'année. Le nombre de psychologues recrutés a augmenté de 20%, argue-t-il. De même, les 430.000 élèves en situation de handicap scolarisés bénéficient de 4000 accompagnants supplémentaires. "Enfin, plus de 70% des classes sont dédoublées en GS de maternelle et 100% des CP et CE1 en REP et REP+", indique Olivier Véran. Par ailleurs, "20.000 élèves déplacés d’Ukraine ont pu faire leur rentrée scolaire en France en sécurité et en paix", se félicite-t-il.