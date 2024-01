VIDÉO - École, santé, international... Tout ce qu'Emmanuel Macron a annoncé lors de sa conférence de presse

Emmanuel Macron tenait, mardi soir, la première conférence de presse de son second quinquennat. Le chef de l'État a annoncé plusieurs nouvelles mesures pour l'école, la santé ou la sécurité, ainsi que sur le plan international. TF1info fait le point.

Plus de deux heures passées devant les journalistes pour fixer un cap. Mardi soir, peu après 20h, le président de la République Emmanuel Macron a accordé une rare conférence de presse pour balayer tous les sujets du moment, une semaine après la nomination de son nouveau gouvernement. Services publics, politique de santé, élections, international... Voici ce qu'il faut retenir de l'intervention du chef de l'État.

La "tenue unique" bientôt expérimentée à l'école

Son ancien ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal avait lancé le chantier, Emmanuel Macron l'a confirmé : la "tenue unique" va bientôt faire son entrée dans les établissements scolaires. Dès la rentrée prochaine, dans le cadre d'une expérimentation, une centaine d'établissements, "tous volontaires", ordonneront aux élèves de porter un uniforme, même si le chef de l'État n'a pas directement employé ce terme. Les résultats de cette expérimentation seront ensuite "évalués méthodiquement". S'ils sont positifs, une généralisation de la "tenue unique" aura lieu en 2026 partout en France.

Vers des cours de théâtre obligatoires

Toujours à l'école, Emmanuel Macron compte renforcer l'éducation artistique et culturelle. "Dès la rentrée prochaine", le théâtre va ainsi rejoindre la musique et les arts plastiques au rang des "passages obligés" pour les élèves de cinquième. Pour le chef de l'État, le théâtre "donne confiance, apprend l'oralité et le contact aux grands textes". Par ailleurs, des cours d'histoire de l'art se tiendront également dans les collèges et les lycées dès septembre.

Un "congé de naissance" va être créé

Hasard du calendrier, cette conférence de presse s'est tenue le jour des résultats sur la natalité dans le pays. En 2023, seuls 678.000 bébés ont vu le jour en France, le total le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour endiguer ce phénomène, Emmanuel Macron compte notamment créer un "congé de naissance", qui remplacera le congé parental actuel. "Je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance serait un élément utile", a fait valoir le président de la République. "Il sera mieux rémunéré et permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant six mois s'ils le souhaitent."

Un grand plan contre l'infertilité lancé

Sur le même thème, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un "grand plan" pour lutter contre le fléau de "l'infertilité", le "tabou du siècle". Il "sera engagé pour permettre un réarmement démographique", a poursuivi le chef de l'État. Ce plan national de lutte contre l'infertilité était attendu et prévu par la loi bioéthique de 2021. Dans le prolongement de la loi, le ministre de la Santé et le secrétaire d'État chargé de la famille de l'époque avaient missionné deux spécialistes pour "faire le point" sur les causes d'infertilité et proposer des mesures.

Des médecins étrangers régularisés

Afin de lutter contre les déserts médicaux, le président de la République a plaidé pour une régularisation de "nombre de médecins étrangers". "Ils tiennent parfois à bout de bras nos services de soins", a souligné Emmanuel Macron. Ces médecins sont aujourd'hui laissés "dans une précarité administrative qui est complètement inefficace". Quelques milliers de praticiens diplômés hors de l'Union européenne exercent dans des hôpitaux publics français, comme non-titulaires, avec des salaires inférieurs aux praticiens européens.

Multiplication des opérations contre le trafic de drogue

Restaurer "l'ordre" figure aussi parmi les priorités d'Emmanuel Macron. En ce sens, il a annoncé le renforcement des opérations "place nette" contre le trafic de drogue, partout en France. Selon lui, ces trafics ne touchent "pas simplement les grandes villes", mais aussi les "villes moyennes" et "parfois même les villages". Dès lors, "à partir de la semaine prochaine, dix opérations de ce type seront conduites chaque semaine", a-t-il affirmé.

Vers une régulation des écrans pour les jeunes

Autre priorité affichée par le chef de l'État : réguler l'usage des écrans pour les mineurs. Après avoir réuni la semaine dernière des experts sur ce sujet, Emmanuel Macron a ouvert la porte à des mesures restrictives. "Des interdictions" et des "restrictions" dans l'usage des écrans par les enfants pourraient ainsi voir le jour.

Le Service national universel bientôt généralisé

Promesse de campagne en 2017, premier dossier ministériel de la carrière gouvernementale de Gabriel Attal, le Service national universel (SNU) poursuit son chemin. Au point que chaque jeune Français pourrait devoir l'effectuer dans un futur proche. "J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, mais nous irons vers une généralisation du SNU en seconde", a annoncé Emmanuel Macron. Lancé en 2019, il comporte un "séjour de cohésion" et une "mission d'intérêt général" et ne concerne jusqu'à présent que des jeunes volontaires.

Le mode de scrutin aux municipales ciblé

Ce n'était pas une annonce au programme, mais Emmanuel Macron l'a affirmé au détour d'une question sur la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture : le mode de scrutin dans les plus grandes villes de France est dans son viseur. Le président de la République aimerait "réformer en profondeur" la "loi PLM", qui s'applique lors des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, et ne permet pas aux habitants d'élire leur maire au suffrage universel direct.

De nouveaux missiles pour l'Ukraine

Sur le plan international, Emmanuel Macron est revenu sur la guerre en Ukraine. Près de deux ans après le début de l'offensive russe, le chef de l'État a annoncé une nouvelle aide de la France. Le pays va livrer 40 nouveaux missiles longue portée Scalp et "des centaines de bombes", a-t-il précisé. Un accord de sécurité entre Kiev et Paris est aussi sur le point d'être finalisé. Le président de la République a par ailleurs affirmé qu'il se rendrait en Ukraine "en février".

Un hommage en février aux victimes françaises du Hamas

Il était attendu depuis de nombreuses semaines, il aura lieu prochainement : Emmanuel Macron a annoncé l'organisation le 7 février d'un hommage aux victimes de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël. "Le 7 février prochain, au monument pour les victimes du terrorisme" situé sur l'esplanade des Invalides à Paris, "je rendrai hommage à ces victimes aux côtés de leurs proches, de leurs familles et de tous ceux qui voudront nous y rejoindre", a-t-il affirmé.

Le chef de l'État a rappelé que la France avait "perdu 41 de ses enfants" dans ces attaques et qu'elle avait "encore trois otages" dans la bande de Gaza.