Écoles fermées : comment assurer la continuité des apprentissages et le maintien des concours et examens ?

Même si toutes les écoles fermeront leurs portes à partir de lundi, les élèves vont pouvoir poursuivre leur parcours éducatif à distance. Ils pourront suivre des cours via internet ou via le Centre national d'enseignement à distance. Actuellement, l'exécutif est en train de chercher les meilleurs moyens pour permettre aux enfants de garder contact avec la classe et l'étude.



