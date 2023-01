Macron reçoit ce vendredi les grands patrons des entreprises françaises

Discuter pour anticiper les turbulences économiques des prochains mois. Emmanuel Macron va recevoir ce vendredi plusieurs grands patrons d'entreprises françaises pour évoquer la situation économique et la riposte de l'Europe au regain de protectionnisme industriel américain, a fait savoir ce jeudi la présidence. Le président va déjeuner avec les dirigeants du groupe nucléaire Orano, de l'équipementier électrique Schneider, de l'entreprise de logiciels Dassault Systèmes, du groupe informatique Capgemini ou encore du géant de la cosmétique L'Oréal, a précisé l'Élysée en confirmant une information du Parisien.

Ce rendez-vous élyséen vise à évoquer "la situation économique" qui se dégrade à l'échelle mondiale, et "les ressorts de la France pour résister et rebondir" avec l'attractivité et la création d'emplois en ligne de mire, a fait savoir l'entourage du chef de l'État.