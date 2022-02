Édouard Philippe : "Je fais campagne pour la réélection du président et je ne fais pas campagne contre les autres"

L'actuel maire du Havre rappelle également que l'élection présidentielle permet de choisir celui qui conduit la diplomatie, le chef des armées, celui qui construit les alliances de la France. Il s'agit d'un choix, extrêmement important. Et "les Français le savent bien" a-t-il précisé. Allant au bout de sa réflexion, et tenant compte du temps que nous vivons, Édouard Philippe se dit "rassuré que ce soit Emmanuel Macron le président de la République et qu'il entende soumettre son maintien et sa réélection au suffrage des Français, parce qu'il a construit des alliances en Europe".