Edouard Philippe : des ambitions déjà bien aiguisées en vue de 2027

Selon une étude OpinionWay pour le Parisien publiée le 2 septembre, l'ancien chef du gouvernement est le plus à même de rassembler l'électorat de droite et le centre en vue de 2027. Ils sont 42% à le penser, loin devant Bruno Le Maire (27%), Gérald Darmanin et Xavier Bertrand (22%) ou encore Laurent Wauquiez (17%). Il arrive également en tête auprès des sympathisants de droite : 66% le jugent le plus rassembleur, contre 54% pour le président de la région Hauts-de-France, 53% pour le ministre de l'Économie, 50% pour le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et 44% pour le ministre de l'Intérieur. À la question "pour qui seriez-vous prêt à voter en 2027", il émarge là aussi en tête. 33% se disent prêts, 30% pour Marine Le Pen et seulement 19 et 17% pour Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.

Ces dernières semaines, Emmanuel Macron a estimé qu'il pourrait faire partie de ceux capables de "prendre le relais" à l'Élysée en 2027, Elisabeth Borne a dit voir en lui "de très grandes qualités d'homme d'État".