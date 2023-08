Pénurie de professeurs : une rentrée 2023 qui s'organise "dans de meilleures conditions"

"Nous avons une rentrée qui est prête et qui s'organisera dans de meilleures conditions que l'année dernière", a ainsi assuré Gabriel Attal, reprenant la promesse du président Emmanuel Macron : "Il y aura à la rentrée un enseignant devant chaque élève". Plus de 3100 postes n'ont pourtant pas été pourvus cette année aux concours enseignants.

Le ministre de l'Éducation a néanmoins expliqué son optimisme via deux facteurs. "Nous avons mieux recruté aux concours cette année", a-t-il insisté, avec une augmentation de 7,4% d'admis dans le premier degré et une hausse de 6% pour le second degré. Par ailleurs, pour les postes non pourvues, "les académies ont plus encore que les années précédentes anticipé les recrutements" de contractuels, selon le ministre, avec des viviers de candidats "dès le printemps". Ceux-ci devraient aussi bénéficier d'une formation "plus importante" avant leur prise de poste et durant l'année.

De manière générale, afin de lutter contre l'absentéisme des professeurs durant l'année, le ministre a également assuré que tout allait être fait pour que les heures de formation des enseignants, responsables selon lui de la moitié des 15 millions d'heures d'absence enregistrées chaque année, ne se déroulent plus durant le temps scolaire. Il a enfin réaffirmé la systématisation du remplacement de courte durée, notamment via des heures rémunérées dans le cadre du Pacte.