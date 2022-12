"Ceux qui veulent la fusion avec la Macronie veulent la mort de LR", dénonce Bruno Retailleau

"Pour moi les choses sont claires : LR ne sera pas la salle d'attente pour ceux qui sont candidats à des postes à la gamelle macronnienne". Invité de LCI ce mardi 6 décembre, Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains et qualifié pour le second tour, a voulu clarifier sa position vis-à-vis de la majorité présidentielle. Pour le sénateur, les élus LR "ne pensent pas la même chose qu'Emmanuel Macron" et "on ne doit pas se mélanger". "Ceux qui veulent cette fusion, cette dissolution de LR dans la macronie veulent en réalité la mort de LR", a fustigé Bruno Retailleau face à Adrien Gindre estimant qu'au "bout de deux mandats" Emmanuel Macron aura "abîmé la France. Aura affaibli la France".