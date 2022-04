VIDÉO - Présidentielle : Marine Le Pen veut conditionner tous les visas et transferts de fonds vers l'Algérie

"Je pense qu’il vaut mieux s’attaquer à ces irritants d’emblée, ce qu’aucun de mes prédécesseurs n’a eu le courage de faire, et ensuite de nouer progressivement des relations normales, d’État souverain à État souverain, ce qui me semble être

plus encore dans l’intérêt de l’Algérie et des Algériens que de la France", a ajouté la candidate.

Pour Marine Le Pen, "nous ne sommes pas dépendants économiquement de l'Algérie, ni d'ailleurs du gaz algérien", et "il est surtout dans l'intérêt de l'Algérie que ses relations avec la France soient saines et apaisées". Ces relations relèvent plus, à ses yeux, d'une "question sentimentale que rationnelle ou économiquement indispensable pour la France".

Enfin, la candidate a adressé un message aux "Algériens qui vivent déjà en France". Ceux qui "se comportent conformément au droit français, respectent nos us et coutumes et aiment la France, ses traditions, son histoire, sa culture, qui bénéficient d’un contrat de travail et qui nous enrichissent de leur savoir-faire [...] n’ont pas de raison de ne pas être invités à y rester". En revanche, "les autres, certes minoritaires, devront partir".