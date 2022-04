Élection présidentielle 2022 : ce que les Français attendent du débat Macron-Le Pen

Ce mercredi matin en terrasse, au soleil, à l'heure du petit café, on pense déjà à ce soir. Le débat occupe nos esprits. "Ça va être le spectacle de la soirée. Mais je sais déjà pour qui je vais voter", lance un électeur. Il y a ceux qui vont regarder et ceux qui ne s'y intéressent pas du tout. "Moi ce soir, c'est rentrer, me laver après le travail et au lit", confie un jeune homme.