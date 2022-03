Calendrier, procurations... À un mois du scrutin, le mode d'emploi de l'élection présidentielle

Les dates du scrutin ont été fixées le 13 juillet dernier en Conseil des ministres. Le premier tour aura lieu le 10 avril et le second le 24 avril. Le choix était restreint compte tenu des impératifs fixés par la Constitution, qui impose que le vote ait "lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice". La passation des pouvoirs entre François Hollande et Emmanuel Macron ayant eu lieu le 14 mai 2017, la fin du mandat est donc fixée au 13 mai 2022.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française, les électeurs voteront la veille, le 9 avril, pour tenir compte du décalage horaire. Là-bas, la campagne officielle prendra donc fin le 8 avril, ce sera le 9 en France métropolitaine. Idem pour le second tour : les territoires d'outre-mer voteront le 23 avril, et verront la campagne officielle s'arrêter le 22 avril, un jour avant la métropole.

Pour élire les députés qui siègeront à l'Assemblée nationale, l'élection présidentielle sera suivie des élections législatives. Elles se dérouleront les 12 et 19 juin. Contrairement à l'élection présidentielle, une seule semaine sépare les deux tours du scrutin.