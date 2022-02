Élection présidentielle 2022 : duel à distance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen

À Lille, Eric Zemmour est venu décliner pour la première fois son programme sur le pouvoir d'achat avec un constat : "Nous sommes le peuple le plus taxé au monde". Pour rendre l'argent aux Français comme il l'affirme, le candidat La Reconquête ressort le totem de Nicolas Sarkozy en 2007 : "travailler plus pour gagner plus". L'ancien journaliste drague ouvertement les électeurs de Valérie Pécresse. Aucune référence en revanche à sa rivale Marine Le Pen.