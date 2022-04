Débat de l’élection présidentielle : Macron-Le Pen, combien de téléspectateurs ont réuni les précédents débats d'entre-deux-tours ?

Cinq ans après, c'est l'heure du match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En 2017, la candidate du Rassemblement national était apparue à la peine devant 16,5 millions de téléspectateurs. Cette fois, elle dit arriver mieux préparée face à un président sortant et son bilan à défendre.

Selon les chiffres de Médiamétrie, ce fut l'audience la plus basse jamais réalisée pour un débat d'entre-deux-tours. Il était certes plus long qu'autrefois : plus de 2h30, contre 1h40 en 1974 et 1981. Et le nombre de chaînes (donc de programmes concurrents) a considérablement augmenté au fil des années. Pour autant, il reste bien loin des standards observés dans les années 1970 et 1980.