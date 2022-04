VIDÉO - Présidentielle 2022 : Macron veut "compléter" son projet pour "parler à tous les électeurs"

Les deux finalistes du second tour aux petits soins avec les concurrents malheureux du premier, et surtout leurs électeurs. Après la main tendue de Marine Le Pen, dimanche soir, aux partisans de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron a promis lundi de "compléter" son projet pour tenir compte des votes exprimés le 10 avril, et notamment ceux qui ont propulsé Jean-Luc Mélenchon en 3e position.

Tout en rappelant que son projet "a été porté en tête au premier tour", rassemblant "plus de voix qu'en 2017", le président sortant, en déplacement à Denain (Nord), territoire plus favorable à Marine Le Pen, est revenu sur la "méthode nouvelle", évoquée la veille, pour convaincre un socle plus large d'électeurs au second tour. "Je veux convaincre, je dois rassembler, compléter mon projet, avec une méthode qui ne peut pas être celle d'il y a cinq ans", a fait valoir le candidat, assurant avoir "entendu le message de ceux qui ont exprimé des voix extrêmes".