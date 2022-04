VIDÉO - Présidentielle : Emmanuel Macron interpellé sur les services publics au cours de son dernier meeting

Un dernier meeting et une nouvelle interpellation. En déplacement à Figeac, dans le Lot, Emmanuel Macron tenait, ce vendredi 22 avril, son ultime rassemblement, à quelques heures du second tour. Au cœur de la place de la ville de 9000 habitants, le président sortant a été interpellé par des habitants à leur fenêtre, brandissant une banderole "quand tout sera privé, on sera privé de tout".